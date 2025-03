.com - Pietrangeli e Sinner agli Internazionali: “Perché un rifugio? Deve stare con amici”

(Adnkronos) – Unper Jannikd’Italia? Nicolaboccia l’idea. Nelle ultime ore si sta parlando della possibilità di costruire un vero e proprio ‘fortino’ per il numero uno del mondo, che tornerà dalla squalifica di tre mesi, frutto dell’accordo con la Wada per chiudere il **caso Clostebol**, proprio in occasione del torneo in programma a Roma a partire dall’8 maggio. A commentare quest’ipotesi sono arrivate anche le parole, mai banali, di Nicola, ex tennista azzurro. “ha 23 anni,con i suoi, che fa si mette lì e si chiude lì dentro? Tutti andranno a rompergli le scatole, non la trovo una grande idea tra tutte quelle di Binaghi. Non vedo che cosa significhi”, ha dettoa margine della prima tappa del Trophy Tour, con la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup esposte al Circolo Canottieri Roma.