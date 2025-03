Thesocialpost.it - Pierina Paganelli, Loris Bianchi convocato a sorpresa dalla polizia: cosa succede

Nuovi sviluppi emergono riguardo l’incidente misterioso che ha coinvolto Giuliano Saponi, figlio di, la donna brutalmente uccisa nell’ottobre 2023 nei garage del suo condominio a Rimini. Oggi, con, fratello di Manuela e cognato di Giuliano, è statostradale di Rimini alle 12, in relazione proprio all’incidente che ha coinvolto Giuliano e non direttamente al caso dell’omicidio di.Dal giorno dell’omicidio di, per il quale il vicino di casa Louis Dassilva risulta essere indagato per omicidio e ieri è stato nuovamente interrogato in carcere, l’incidente che ha coinvolto il figlio di, avvenuto mesi prima della morte della donna, ha sollevato molti interrogativi. Questo incidente è stato spesso al centro delle indagini, dato che non è stato mai completamente chiarito.