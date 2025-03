Thesocialpost.it - Pierina Paganelli, l’incidente del figlio Giuliano Saponi collegato al suo omicidio? “Caduto l’alibi di Louis Dassilva”

La polizia stradale ha convocato Loris Bianchi, fratello di Manuela Bianchi, come persona informata dei fatti per fornire dettagli su un incidente avvenuto il 7 maggio 2023. Questo incidente coinvolge, ex marito di Manuela Bianchi edi, la donna di 78 anni di Rimini uccisa nell’ottobre dello stesso anno. La convocazione di Bianchi potrebbe rappresentare una svolta nelle indagini legate alla morte della, per cuiè attualmente detenuto con l’accusa di.L’incontro tra Loris Bianchi e le autorità è avvenuto nella mattinata presso il comando della polizia stradale di Rimini e sarebbe durato circa mezz’ora. Secondo indiscrezioni, Bianchi avrebbe confermato di aver vistola mattina del 7 maggio, vestito con abbigliamento sportivo, apparentemente per fare jogging.