Pierina Paganelli colpo di scena La rivelazione di Louis Dassilva sull’ex amante Manuela Bianchi

L’interrogatorio in carcere di, unico indagato per l’omicidio di, si è concluso dopo oltre sei ore. Durante l’incontro con il giudice per le indagini preliminari, Vinicio Cantarini, e alla presenza del sostituto procuratore Daniele Paci, che coordina le indagini, il 35enne di origine senegalese ha raccontato la sua versione dei fatti, ribadendo la sua innocenza. Nelle scorse settimane, la notizia della perizia sulle immagini riprese dalla telecamera la sera dell’omicidio della donna. L’uomo inquadrato nella Cam3 la notte del 3 ottobre 2023 non sarebbe. A confermarlo, la nota tecnica del collegio peritale sull’esito preliminare dell’incidente probatorio relativo a quanto ripreso dalla telecamera della farmacia di via del Ciclamino. La statura dell’uomo ripreso dalla telecamera non sarebbe compatibile con quella dell’indagato che ha dovuto nuovamente sfilare sotto l’occhio elettronico della videocamera.