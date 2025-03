Ilfattoquotidiano.it - Pichetto dice l’indicibile: “Il futuro dell’auto è elettrico ma gli italiani non possono permetterselo” E sul gas ingrana la retro

Il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica GilbertoFratin, con un certo candore, ciò che più o meno tutti sanno ma che in pochi, nel governo, hanno il coraggio di dire, ovvero che il, piaccia o meno. Quello che si può fare è al massimo gestire e scadenzare la transizione in modo che l’industria delle quattro ruote abbia il tempo per senza ricadute in termini occupazionali e troppo dolorose.“Sono convinto che il motoresia il motore più facile, quindi sarà quello che avrà un ruolo prevalente nell’obiettivo” di zero emissioni per i nuovi veicoli dal 2035: “è il motore più facile da costruire, sette volte” meno costoso “del motore endotermico, ma certamente in questo caso è il freno dovuto al costo rispetto al potere d’acquisto del salario medio italiano”, ha detto, in un punto stampa a Bruxelles.