Piazza del Mercato, tre ipotesi per il futuro

È fissato per oggi il ‘tavolo’ tra Comune di Sesto, Genio Civile, Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per ipotizzare futuri scenari per il ponte dideldove si è verificata l’esondazione del Rimaggio. Un punto critico, come si sapeva da anni, proprio per la sezione troppo piccola della struttura tanto che, da anni, si parlava di possibili interventi da attuare. Mai fatti, probabilmente, anche per la presenza, proprio in quellae nella confinanteLavagnini, delle bancarelle delsettimanale che si sarebbe dovuto spostare per molto tempo. Certo nessuno però, almeno tra i non esperti del settore, si sarebbe potuto aspettare un evento del genere, contemplato sicuramente in via teorica ma, a memoria d’uomo, mai verificatosi a Sesto. Con il Rimaggio che, a differenza del Bisenzio per i campigiani, non ha mai fatto troppa paura ai sestesi, probabilmente più preoccupati per un altro corso d’acqua del territorio, lo Zambra.