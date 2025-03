Quotidiano.net - Piazza Affari guida le Borse europee con Ftse Mib in crescita, spiccano Iveco e Stm

inizia la seduta di slancio, collocandosi in testa allenel giorno in cui il Parlamento tedesco voterà sulla riforma del freno al debito. IlMib sale dello 0,98% spinto da(+5%), Stm (+3,4%), Unipol (+2,2%) Stellantis (+2,2%) e Saipem (+1,9%). Bene anche Azimut (+1,8%), Campari (+1,8%) e Mediobanca (+1,7%), che riallarga lo sconto dell'ops di Mps (-0,1%) dopo lo strappo di ieri del Monte. In fondo al listino si accomodano invece Terna (-0,5%), Cucinelli (-0,3%), Inwit (-0,2%), Snam (-0,1%) e Recordati (-0,1%). Acquisti anche su Generali (+1%) mentre proseguono le valutazioni del comitato dei gestori di Assogestioni sulla stesura di una lista per il cda di Generali.