Piazza Affari ai massimi dal 2007 grazie al maxi piano tedesco

Il via libera alspinge le Borse conche aggiorna ie si avvicina ai livelli di fine dicembre. Sul Ftse Mib che sale dell'1,31% a 39.533 punti, si registra il buon passo di Iveco (+5,9%), Prysmian (+3,6%), StM (+2,4%). In luce anche Mediobanca (+2,1%) e Generali (+2,37%) mentre continuano le valutazioni di Assogestioni per la composizione della lista per il cda del Leone. Bene tutto il comparto bancario con Unicredit in testa (+2,54%). Acquisti inoltre su Unipol ((+2,6%). Scivola Tim (-1,85%) con prese di beneficio dopo i rialzi degli ultimi giorni.