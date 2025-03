Laprimapagina.it - Piantumazione di 200 alberi nell’Oasi WWF di Penne: un gesto concreto per il futuro

Sabato 22 marzo 2025, a partire dalle ore 9.30, l’Oasi WWF – Riserva Naturale Regionale Lago diospiterà un’importante iniziativa di riforestazione: ladi 200e arbusti di specie autoctone. L’evento fa parte del progetto “Vestiamo le Oasi di Verde”, promosso da WWF Italia e Humana People to People Italia, con l’obiettivo di rendere le Oasi WWF ancora più verdi e resilienti ai cambiamenti climatici.L’iniziativa si inserisce in un piano triennale che punta a coinvolgere oltre un terzo delle 100 Oasi WWF italiane, contribuendo così all’obiettivo dell’Unione Europea di piantare 3 miliardi dientro il 2030. Ogni albero piantato rappresenta un tassello fondamentale per la lotta al cambiamento climatico, migliorando la biodiversità e offrendo rifugio alla fauna locale.