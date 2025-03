Sbircialanotizia.it - Pesto Barilla, la qualità parte in aula con l’Accademia del Basilico

Leggi su Sbircialanotizia.it

Febbraio e marzo sono i mesi ideali per seminare il basilico in serra, e proprio in questo periodoha lanciatodel Basilico, un programma formativo dedicato ai coltivatori. L’iniziativa mira a fornire strumenti e competenze per adottare pratiche agricole sostenibili sin dalle prime fasi di coltivazione, con l’obiettivo di raggiungere la agricoltura di . L'articolo, laincondelè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.