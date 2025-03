Abruzzo24ore.tv - Pescara rivoluziona la gestione dei rifiuti: addio ai cassonetti nella zona nord

- Dal 20 marzo, la città diavvia la raccolta porta a porta, eliminando gradualmente istradali per migliorare l'efficienza e la sostenibilità del servizio. A partire dal 20 marzo 2025, la città diintraprende un significativo cambiamentodeiurbani., compresa tra piazza Duca degli Abruzzi e via Muzii, saranno progressivamente rimossi istradali, introducendo il sistema di raccolta porta a porta. Questa iniziativa coinvolgerà circa 11.000 utenze domestiche e 3.000 utenze non domestiche, con l'obiettivo di migliorare la raccolta differenziata e promuovere una maggiore sostenibilità ambientale. Il sindaco Carlo Masci, insieme al presidente di Ambiente SpA Ricardo Chiavaroli e all'assessore Cristian Orta, ha annunciato che la rimozione deiavverrà in due fasi principali.