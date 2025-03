Unlimitednews.it - Pesca, ruolo di primo piano per l’Italia in Europa

ROMA (ITALPRESS) – Un settore cruciale pere per l’, tra sfide globali e politiche di tutela: questo il tema al centro del convegno che si è svolto a Roma e che ha visto protagonisti il ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida e il Commissario europeo per lae gli Oceani, Costas Kadis.L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni italiane ed europee, con la partecipazione degli assessori regionali allae dei principali rappresentanti del comparto ittico nazionale. Al centro del dibattito, temi chiave come la sostenibilità ambientale, la difesa delle marinerie italiane e la competitività delle imprese del settore. Nel suo intervento, Lollobrigida ha sottolineato l’importanza di un’capace di tutelare la propria sovranità alimentare, garantendo un equilibrio tra sviluppo economico e salvaguardia delle risorse marine.