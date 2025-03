Lanazione.it - Perugia, entra in tribunale con una pistola carica: arrestato

, 18 marzo 2025 – Un 57enne italiano, residente a Roma e con precedenti è statodai carabinieri della stazione dicon il supporto dei colleghi della Sezione Radiomobile. I militari sono intervenuti in piazza Matteotti, alla sede delcivile di, dove l'uomo era stato fermato dal personale di vigilanza mentre si accingeva are poiché il metal detector aveva rilevato la presenza di un'arma all'interno del suo zaino. Sottoposto a perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di unacalibro 9 contore da 7 colpi inserito ed è stato quindi accompagnato nella caserma di via Ruggia per accertamenti. Le successive verifiche hanno permesso di accertare che l'arma non era stata rubata e che, sebbene datata, era perfettamente funzionante.