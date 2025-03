Laprimapagina.it - Perugia. Corsi gratuiti di tennistavolo per ragazzi a Montegrillo: un’opportunità di crescita e divertimento

L’ASDoffre un’importante opportunità per i giovani appassionati di sport, organizzandodirivolti aidelle classi quarta e quinta della scuola primaria e agli studenti delle scuole medie. Gli allenamenti si svolgono ogni sabato dalle 10:00 alle 12:00 presso la palestra scolastica di. A comunicarlo su facebook è Fausto Pelliccia.Ilè uno sport che unisce rapidità, concentrazione e coordinazione, favorendo lo sviluppo delle capacità motorie e mentali. Grazie a questa iniziativa, ipossono avvicinarsi a una disciplina coinvolgente in un ambiente sano e formativo, migliorando riflessi, strategia e spirito di squadra.Un’occasione preziosa per socializzare, apprendere e divertirsi, resa possibile dall’impegno dell’ASD