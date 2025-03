Perdite alla rete idrica cura di Acque Lavori completati per 13 milioni

Lanazione.it - Perdite alla rete idrica, cura di Acque. Lavori completati per 1,3 milioni

Sostituiti oltre 2.500 metri di tubature per un investimento di 1,3di euro. E’ la risposta dispa a un problema che a Poggibonsi si trascina ormai da anni: le continueprovocate drottura delle tubazioni della. Gli interventi in questione riguardano via Andreuccetti (900 metri di tubazioni rifatte e 480 mila euro di spesa), via Boccabarili (330 metri, 320 mila euro), via Gallurì (240 metri, 130 mila euro) e via Lombardia (780 metri, 430 mila euro). A questi importantise ne aggiungeranno altri nel centro storico, già finanziati e programmati. Come annunciato del resto daspa alcune settimane fa, all’indomani dell’incontro con l’amministrazione comunale sollecitato dstessa amministrazione per risolvere la questione delle ripetutedell’dotto cittadino, che così tanti disagi e polemiche continua a creare.