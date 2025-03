Ecodibergamo.it - Perde il controllo dell’auto e finisce contro un dehor, attimi di paura a Bergamo: ferito 84enne

Leggi su Ecodibergamo.it

L’INCIDENTE. Ha perso ildistruggendo ildi un bar in via Angelo Mai a. Fortunatamente nessuno coinvolto se non il conducente, unche è stato soccorso sotto shock.