Perché Shaila va in finale Grande Fratello malissimo per la coppia Helena-Javier | i sondaggi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Sta per succedere qualcosa di incredibile, che nessuno ormai immaginava più alstarebbe per ricevere una comunicazione importantissima, che inevitabilmente le scombussolerà la sua esperienza nel programma condotto da Alfonso Signorini. Un colpo di teatro che lascerà il pubblico senza parole.A diffondere questa news è stato il sito Angolo delle Notizie, che nella mattinata del 18 marzo ha fornito questa anticipazione sule su. Gli altri la guarderanno attoniti e non potranno far altro che prendere atto di questa incredibile decisione.Leggi anche: “L’uscita più dolorosa”., dopo l’addio di Tommaso ne arriva un altro pesante, notizia pazzesca perDunque, persta per accadere qualcosa di sensazionale e che ormai era inatteso.