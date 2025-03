Liberoquotidiano.it - "Perché non vedo mai un suo programma". Il generale che spiana Luciana Littizzetto, scoppia il caso

Lo sfregio alle forse armate andato in scena a Che Tempo che Fa per bocca dicontinua a far discutere. La comica, interpellata dal conduttore Fabio Fazio, ha lanciato un'invettiva contro il nostro esercito sostenendo che i nostri militari sono buoni solo per organizzare partite di calcetto nelle caserme. E che in guerra "facciamo cagar***"", dimenticandosi di tutte le battaglie che hanno reso grande il nostro Paese. Basti pensare alla battaglia del Piave. "Non seguo per principio i programmi dove compare la signora, per quanto può valere, non gode della mia stima come personaggio pubblico - ha spiegato ildi corpo d'armata Giorgio Battisti, sentito dall'Adnkronos -. Quanto alle sue affermazioni sulle nostre forze armate, senza ripetermi in quello che hanno dichiarato alcuni (pochi) colleghi, mi sento in dovere di rimarcare che, senza rievocare i fatti d'armi che hanno fatto l'Italia e la memoria di quelli che sono caduti, la signora ha offeso in primis le famiglie degli oltre 170 militari che hanno perso la vita in operazioni dopo la seconda guerra mondiale".