Perché le zeppole sono il dolce tradizionale di San Giuseppe? La leggenda è tenerissima

Ledi Saniltipico della festa del 19 marzo, giorno dedicato a San, patrono dei padri e dei falegnami. Questo dessert ha origini antiche e radicate nella tradizione italiana, in particolare nel Sud, con Napoli che ne rappresenta il cuore storico. Cominciamo dall’inizio dicendo che secondo la tradizione popolare, San, durante la fuga in Egitto con Maria e Gesù, per mantenere la famiglia si improvvisò venditore di frittelle. Questo aneddoto ha contribuito a rafforzare il legame tra il santo e il, che ancora oggi viene preparato e consumato in suo onore.Sane il bambinello (fonte: Unsplash)La storia vera e propria dellerisale all’epoca romana, quando si preparavano frittelle di grano per celebrare le Liberalia, festività in onore delle divinità del vino e del grano.