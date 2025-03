Linkiesta.it - Perché l’annuncio di una Fort Knox per i bitcoin non entusiasma i mercati

Lo scorso venerdì la Casa Bianca ha ospitato il suo primo vertice sulle criptovalute con la partecipazione dei massimi dirigenti di varie società di asset digitali. L’importanza dell’evento è il meeting in sé, poiché i contenuti erano già stati resi pubblici in precedenza. Trump ha voluto ripetere il suo messaggio alla finanza internazionale. Si presenta come il capo politico del mondo delle criptomonete. Ha affermato che intende trasformare gli Stati Uniti nella capitale mondiale delle criptovalute e che ha appena firmato un altro Ordine esecutivo per creare una riserva strategica di. Ilè definito oro digitale per la sua scarsità e la sua presunta sicurezza. La riserva diventerà una specie didigitale per le criptovalute. L’ordine esecutivo riporta che la riserva sarà composta dadi proprietà del Dipartimento del Tesoro risultanti da confische per procedimenti civili e penali.