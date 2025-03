Lanazione.it - Perché la Festa del Papà è il 19 marzo? Storia, dolci toscani e non solo: tutto sul giorno di San Giuseppe

Firenze, 182025 - Ladelsi festeggia il 19nei paesi cattoliciè legata a San, padre putativo di Gesù, che, secondo la tradizione religiosa, morì il 19. Le origini dellae la tradizione contadina Le origini dellarisalirebbero al Medioevo, ma è nel 1479 che papa Sisto IV inserì la festività nel calendario romano. Nel 1871 la Chiesa Cattolica proclamò Sanprotettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa Universale. Una volta, in Italia, il 19era consideratofestivo, ma nel 1977 con una legge divenne feriale. In Svizzera e in alcune zone della Spagna è invece ancora un festivo. Lacade alla fine dell’inverno e in attesa della primavera, è quindi legata anche al ciclo delle stagioni, ai riti propiziatori e di purificazione per un buon raccolto, che era fondamentale per la sopravvivenza delle famiglie, che si celebravano nella cultura contadina e che si concludevano con grandi falò attorno ai quali si radunava tutta la comunità.