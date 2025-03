Perché Chiara non esce Così Beatrice Luzzi smonta tutto al Grande Fratello

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella nuova puntata delancheha avuto diverso spazio. Dopo la ‘sbroccata’ ricevuta da Alfonso Signorini (lo abbiamo raccontato qui sotto, ndr), per aver rivelato alla casa delle informazioni esterne che riguardano i social, l’opinionista ne ha fatta un’altra. Precisamente quando, Mariavittoria e Tommaso hanno raggiunto lo studio per la chiusura del televoto flash e conseguente eliminazione.Chiamati al centro dello studio per svelare le loro impressioni prima del verdetto, hanno avuto modo di parlare anche con le opinioniste. E a quel puntoha svelato involontariamente che a muovere le fila dei voti sono principalmente due fandom, quello di Zeudi e di Helena. “Chi uscirà? Io dico Tommy. Ma nonse lo meriti, ma per una questione di voti e di distribuzione dei voti”, ha esordito.