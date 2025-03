Fanpage.it - Per un sondaggio social Pieve Emanuele è tra i comuni più brutti del Milanese, il sindaco: “Non siamo solo palazzoni”

Leggi su Fanpage.it

In unsuigli utenti di una pagina Instagram hanno citato il comune ditra i paesi piùdell'hinterland. Ildiperò non ci sta e ha invitato i commentatori a venire in città per apprezzarne bellezze e servizi.