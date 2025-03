Ilrestodelcarlino.it - ’Per un calcio integrato’, il Cesena fa lezione. Una giornata di emozioni a Roma col ministro

Il progetto ‘Per unè andato in rete anche a, nella sala della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ‘campo da gioco’ nel quale ieri mattina ildello sport Andrea Abodi ha incontrato le ragazze e i ragazzi che fanno parte del programma di inclusione sociale sviluppato dalFc e giunto quest’anno alla sua settima edizione. Accompagnati dal direttore generale delCorrado Di Taranto, dal vicesindaco Christian Castorri e dall’assessora ai servizi per la persona Carmelina Labruzzo, le ragazze ed i ragazzi anima del progetto, gli istruttori e i genitori sono infatti stati accolti da Abodi, che ha potuto conoscere personalmente i protagonisti di questa iniziativa ed ascoltare le loro testimonianze legate alle tantevissute in questi anni sul campo.