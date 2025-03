Agi.it - Per Sinner prima volta ad Amburgo, "un debutto che mi emoziona"

Leggi su Agi.it

AGI - Tornerà in campo agli Internazionali d'Italia, poi preparerà il Roland Garros passando da. Janniksta scontando la squalifica di tre mesi patteggiata con la Wada per il caso Clostebol, ma intanto prepara il suo rientro. Il numero 1 del mondo, fanno sapere gli organizzatori del torneo, ha confermato la sua partecipazione all'Hamburg Open (17-24 maggio 2025) e sarà la suanell'Atp 500 tedesco. Oltre aci saranno altri big come Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Andrey Rublev, Gael Monfils e Jan-Lennard Struff. "Miilall'Hamburg Open, un torneo con molta storia nel nostro sport. I tifosi creano sempre un'atmosfera fantastica sullo splendido campo centrale. Non vedo l'ora di giocare al Rothenbaum a maggio e non vedo l'ora di visitare finalmente", le parole di Jannikriportate dal sito del torneo.