Lanazione.it - ‘Per salvare Pisa hanno allagato Livorno’. Polemiche sullo Scolmatore, sale la rabbia

Livorno, 18 marzo 2025 – “I nostri territori tra Livorno e Collesalvettisubito danni per l’apertura dellodell’Arno in piena il 14 marzo, per salvaguardare la città di. Serve maggiore trasparenza, collaborazione e solidarietà tra enti in situazioni di emergenza e occorre pianificare investimenti comuni e futuri per migliorare la sicurezza idraulica del nostro territorio”. Ne è convinto l’architetto Sirio Grassi Presidente provinciale di Asppi (Associazione piccoli proprietari immobiliari). Il Sindaco diConti però interviene per esprime “solidarietà ai sindaci di Livorno e Collesalvetti, perché devono fare i conti con decine di persone e imprese agricole danneggiate dagli allagamenti, ma le soluzioni già ci sono, basta destinare le risorse (della Regione) che, anche quelle, mi risultano già essere presenti nel bilancio, per interventi che permetterebbero di rendere più sicura anche la sponda sinistra dello”.