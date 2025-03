Torinotoday.it - Per ricaricare il telefono e consultare il meteo: a Chieri arrivano le panchine smart da quasi 26.000 euro

Leggi su Torinotoday.it

, saranno inaugurate domani, mercoledì 19 marzo 2025, alle 12 in piazza Cavour, le nuovetecnologiche installate nel centro storico. In tutto sono sei: quattro, più piccole, in piazza Mazzini, piazza Umberto e in via Vittorio Emanuele; le altre due, più grandi, in piazza Cavour e.