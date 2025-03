Ilrestodelcarlino.it - Per l’ex Albergo Riviera undici assoluzioni e due condanne in appello

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ stato reso finalmente disponibile il dispositivo della sentenza del processo di secondo grado per la lottizzazione abusiva che sarebbe stata realizzata neldi Cesenatico, dal quale il costruttore Vittorio Tosi aveva ricavato 23 appartamenti. L’immobile era stato sequestrato ai fini della confisca nel 2018 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, sequestro confermato nella sentenza di primo grado che si era concluso nel settembre 2022 con la condanna di Vittorio Tosi a sei mesi di arresto e 30.000 euro di ammenda, e diacquirenti degli appartamenti e del notaio Maria Chiara Scardovi a 15 giorni di arresto e 10.400 euro di ammenda. I giudici della terza sezione della corte d’di Bologna venerdì scorso hanno riformato sostanzialmente la sentenza di primo grado assolvendo gliacquirenti degli appartamenti e disponendo il dissequestro dell’immobile, pur fissando la limitazione di uso come case per vacanze.