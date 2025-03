Agi.it - Per la morte di Andrea Purgatori la Procura chiede il processo per 4 medici

Leggi su Agi.it

AGI - I pm di Roma hanno chiesto ilper quattroche ebbero in cura il giornalista, morto nel luglio del 2023. Nei confronti del radiologo Gianfranco Gualdi, del suo assistente Claudio Di Biasi e della dottoressa Maria Chiara Colaiacomo, entrambi appartenenti alla sua equipe, e del cardiologo Guido Laudani, è contestato il reato di omicidio colposo. L'udienza preliminare e' stata fissata al 19 settembre prossimo.è morto il 19 luglio 2023 dopo una breve e fulminante malattia. Il giornalista era in cura per un tumore ai polmoni e alcuni problemi celebrali. Ed è proprio su quest'ultima patologia medica che si concentrano le indagini della. Sarà infatti fondamentale chiarire seavesse o meno delle metastasi al cervello come sembrerebbe essere emerso dalle radiografie nella prima clinica che ha seguito il giornalista.