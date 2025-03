Ilfoglio.it - Per la Bce le case costano troppo in Europa

Nell'eurozona, i costi dellecontinuano a essere alti. A metterlo nero su bianco è la Banca centrale europea nel suo ultimo bollettino economico dedicato al mercato immobiliare dell'area euro, in cui si evidenzia che la recente flessione dei prezzi delle abitazioni “è stata relativamente lieve e di breve durata, nonché meno pervasiva, rispetto alla crisi finanziaria globale e alla crisi del debito sovrano”. Nel dettaglio, l'Eurotower ha registrato un calo cumulativo del 3 per cento in un anno e mezzo, decisamente più superficiale e più breve del calo cumulativo di quasi il 5 per cento registrato in due anni durante le crisi del 2008-2011. Nel terzo trimestre del 2024 il livello dei prezzi è già tornato al di sopra del picco precedente del 2022. Nell'ultimo ciclo di osservazione, solo 12 dei paesi dell'area dell'euro hanno sperimentato un calo dei prezzi.