Per capire l’importanza di TikTok per gli Usa, vedere chi siede al tavolo delle trattative

Un coinvolgimento diretto nelle, a sottolinearne. Oltre quello ucraino e mediorientale, c’è un altro negoziato che coinvolge la Casa Bianca in prima persona: quello che dovrebbe portare alla vendita di. Secondo la Reuters, ad ascoltare le varie proposte è il vicepresidente JD Vance, che sta svolgendo un ruolo atipico per le sue funzioni. È difficile ritrovare nella storia americana un precedente in cui il governo ha giocato in prima persona in una trattativa privata. Solitamente Washington mette bocca su alcuni accordi che interessano l’economia o la sicurezza nazionale, come giusto che sia. L’ultima volta si è verificata poco tempo fa, con Donald Trump che ha bloccato l’offerta con cui la giapponese Nippon voleva comprarsi la US Steel.potrebbe rientrare in una questione legata alla sicurezza, come testimonia la supervisione del consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, sebbene parte dei Democratici che dei Repubblicani abbiano cambiato i toni con cui si riferiscono all’app cinese, ma è comunque atipica la gestione dell’amministrazione attuale.