Lanotiziagiornale.it - Pensioni, taglio da 50 euro sugli assegni mensili: per chi e quando scatta la decurtazione

Per learriva un possibile. L’assegno potrebbe scendere di 50al mese a partire da giugno e per quattro mesi consecutivi, secondo quanto spiega il Messaggero. In realtà non sarà un vero e proprio, ma il recupero di somme precedentemente erogate.In sostanza, alcuni pensionati perderanno 50su quattro pagamenti a partire da giugno per restituire le somme erogate indebitamente in passato e, in particolare, nel corso del 2022. Vediamo chi subirà questoda 50al mese sullee a cosa è dovuto.delle, chi riguarda e perchéIlriguarderà i pensionati con redditi non superiori a 35mila o a 20mila. Due cifre che dipendono dalle soglie fissate per l’erogazione dell’indennità una tantum introdotta nel 2022. L’Inps, infatti, ha comunicato di aver concluso l’attività di verifica per l’indennità erogate provvisoriamente nel 2022, nel periodo del governo Draghi.