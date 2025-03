Notizie.com - Pensioni aprile 2025, importi e date di pagamento: ancora trattenute sugli assegni

Nelle prossime settimane, l’Inps avvierà l’erogazione delledi: ledie glidegli. Marzo è ormai entrato nel vivo ed i pensionati a breve potranno consultare il cedolino relativo alla mensilità diche verrà reso disponibile dall’Inps già nei prossimi giorni. Il documento, come di consueto, verrà caricato sul portale nei giorni che precedono i pagamenti deglidi(Notizie.com)Per quanto riguarda l’erogazione, a differenza di febbraio e marzo, il prossimo mese non ci saranno distinzioni per i pensionati che hanno optato per l’accredito su conto corrente bancario e quelli che hanno scelto l’accredito su conto Poste. Vediamo nel prossimo paragrafo ledie le novitàdelle prestazioni previdenziali.