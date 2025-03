Ilgiorno.it - Pavia, corruzione negli appalti: perquisizioni della Finanza, 7 persone indagate

, 18 marzo 2025 - Tra i cantieri coinvolti ci sono anche quelli del rifacimento di piazzaVittoria e del viale Lungoticino. La Guardia didi, dalle prime oremattinata di oggi, martedì 18 marzo 2025, sta "eseguendo diversetra le province di, Milano, Vercelli e Alessandria, nell'ambito di un’indagine che vede coinvolti 7 soggetti tra imprenditori, pubblici amministratori e responsabili di uffici pubblici, a vario titolo, per i reati di, falso, peculato, indebita destinazione di denaro, frode nelle pubbliche forniture e truffa ai danni dello Stato" spiega la Procura. I militari delle Fiamme gialle pavesi stanno provvedendo al sequestro e acquisizione di materiale e documentazione sia ai domicili degli indagati e nelle sedi delle società, siaenti locali dove sono in corso accertamenti sulla regolarità dell'affidamento deglie sub-