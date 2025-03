Sbircialanotizia.it - Paura per Tracy Morgan, malore al Madison Square Garden e poi ricovero in ospedale

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il celebre comico americanoha accusato undurante una partita di basket NBA a New York, venendo successivamente ricoverato in ospedale. Le immagini dell’attore, noto per il suo ruolo in Saturday Night Live, sono state condivise online, ritraendolo con un asciugamano sul volto dopo aver vomitato a bordo campo, suscitando grande preoccupazione . L'articoloperale poiinè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.