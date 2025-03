Ilrestodelcarlino.it - Paura in centro: tetto cede, piovono vetri. Chiusa via Malvezzi, il nodo casa di riposo

Un boato nella notte,in frantumi e la strada transennata.in via, una delle arterie minori ma più trafficate nel cuore delstorico di Fano,domenica pomeriggio per motivi di sicurezza dai Vigili del Fuoco a causa del cedimento di una parte deldi un edificio abbandonato da anni al civico 26. Un crollo che ha sollevato frammenti e detriti, scagliandoli contro le finestre della stessa struttura, facendole esplodere dall’interno verso l’esterno. I pezzi di vetro si sono riversati sulla strada, spingendo i residenti a chiamare i soccorsi. L’edificio, disabitato da oltre vent’anni e già in condizioni precarie, aveva da tempo l’architrave del garage puntellata a causa del rischio di cedimento. Il boato del crollo si è sentito intorno alle 22.30 di sabato e ha allarmato i residenti della zona.