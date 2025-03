Oasport.it - Pattinaggio artistico: ancora ignota la lista dei russi che prenderanno parte alla qualificazione olimpica

Leggi su Oasport.it

La notizia più clamorosa della stagione 2024-2025 diè stata sicuramente quella riguardante l’apertura dell’ISU circa la possibilità di integrare una ristretta schiera di atletie bielo, sotto bandiera neutrale AIN, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Secondo quanto emerso dalle precedenti comunicazioni, la Federazione russa entro il 28 febbraio avrebbe dovuto comunicare all’International Skating Union dei rappresentanti selezionati perciparegara di, programmata per settembre a Pechino, indicando un atleta per categoria. La data, molto in anticipo rispetto ai tempi normali, è stato ritenuto necessario per far sì che i pattinatori selezionati possano entrare nel “circuito” antidoping, con la tracciabilità e con gli opportuni controlli a sorpresa.