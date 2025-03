Lopinionista.it - Patologie reumatologiche in età pediatrica: un approfondimento

Ogni anno, sono circa 10mila i bambini e adolescenti italiani colpiti da queste, la più comune è l’artrite idiopatica giovanileLa reumatologiasconta una cronica carenza di professionisti ed è ancora circondata da una scarsa consapevolezza nella popolazione rispetto a quelli che sono gli impatti dell’artrite idiopatica giovanile. In occasione del World Young Rheumatic Diseases Day, la giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione sullepediatriche che si celebra ogni anno il 18 marzo, il rapporto ACR Workforce Study elaborato dall’American College of Rheumatology (ACR) e ripreso anche in un articolo su The Lancet, stima che negli USA, entro il 2030, la domanda di pediatri reumatologi sarà il doppio dell’offerta.Allargando ancora di più l’analisi, grazie ai dati forniti dall’Arthritis Foundation, emerge come negli Stati Uniti ci sia una carenza critica di reumatologi pediatrici, con solo 420 medici abilitati a livello nazionale in grado di curare bambini e ragazzi affetti da artrite idiopatica giovanile.