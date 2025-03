Casertanews.it - Patenti false e permessi di soggiorno, il titolare della scuola guida: "Utilizzata per i loro imbrogli"

Leggi su Casertanews.it

“Arrivavano segnalazioni di persone straniere che avevano conseguito da me la patente die non era vero. Addirittura che la miaavesse degli uffici a Napoli, altra cosa non vera, e che utilizzavano una utilitaria per le prove di”.Sono le dichiarazioni rese dal