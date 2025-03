Iltempo.it - Pasticcio sulla graduatoria taxi, va annullata. Il caso della lettera "Z"

Leggi su Iltempo.it

A meno di un mese dalla pubblicazione, lacomunale per il rilascio di mille nuove licenzedovrà esserein autotutela e slittano ancora i tempi per il rilascio dei titoli di guida. Il Comune infatti si è reso conto di avere escluso alcuni candidati che, invece, in base al concorso indetto lo scorso anno avrebbero diritto alla licenza e che sono rimasti fuori dall'assegnazione a causa. del loro cognome. O meglio,iniziale. Un «mero errore materiale» - così lo definiscono fonti dell'assessorato alla Mobilità - nell'utilizzo del software in uso a Roma Servizi per la Mobilità ha portato infatti all'esclusione immotivata di sette candidati il cui cognome inizia con la «Z». A farlo notare al Campidoglio sarebbe stata la Camera di Commercio di Roma, secondo quanto riporta lo stesso ente che ha replicato alle spiegazioni date dall'assessore Eugenio Patanè venerdì scorso, in commissione Mobilità, e riportate dal sito Roma Today.