Lanazione.it - "Pastai in Maremma". Nuova linea alla Conad

Tante proposte di primi piatti gluten free, pronti da mangiare. Il pastificio "in" di Roberto Delli lancia in anteprima assoluta in tutti i supermercatidi Grosseto e Castiglione della Pescaia laper celiaci di primi piatti pronti da asporto, gluten free, che saranno disponibili nei reparti gastronomia. I primi piatti per celiaci andranno anche ad arricchire il menù del pranzo nei Bar Bistrot. Lagluten free di piatti pronti "in" offre una bella varietà di scelta: lasagnebolognese, trenette al pesto, gnudo burro e salvia, pansoti con salsa di noci, tortello ricotta e spinaci al ragù, tortello di carne al ragù, picio al ragù, taglierini al ragù. Verranno programmate giornate di degustazione per far conoscere meglio il prodotto.