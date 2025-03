Thesocialpost.it - Passaporto, da oggi puoi richiederlo o rinnovarlo alla Posta. Ecco come fare

Ottenere ilo il suo rinnovo è sempre più semplice, grazie a Poste Italiane che continua a potenziare i servizi offerti ai cittadini con l’ampliamento del servizio di richiesta e rinnovo delnegli ufficili. Il servizio ha già ricevuto circa 14.000 richieste dinei 388 ufficili abilitati delle grandi città e altre 25.000 richieste nei 2.052 ufficili aderenti al progetto Polis. Questi numeri dimostrano l’ampia adesione e l’efficacia dell’iniziativa nel semplificare le procedure burocratiche per i cittadini. Dmetà di marzo, il servizio è disponibile anche in 12 uffici di Milano, 12 di Napoli, 3 di Bergamo e in 4 comuni della provincia di Firenze. Queste città si aggiungono a Roma, Bologna, Verona, Cagliari, Aosta, Catanzaro, Perugia, Venezia, Matera, Modena, Monza e Brianza, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Sassari, Treviso e Vicenza, dove il servizio è già attivo da alcuni mesi.