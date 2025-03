Ilgiorno.it - Passaporto, anche a Milano si fa all’ufficio postale: al via il servizio

Leggi su Ilgiorno.it

, 18 marzo 2025 – Il? Da oggisi può fare alle Poste. Grazie all'accordo tra Poste Italiane e il Ministero dell'Interno infatti sarà possibile prenotare un appuntamento in ufficioe presentarsi direttamente allo sportello per completare l'operazione. La novità, partita nei mesi scorsi in alcune città, verrà estesa progressivamente a tutta Italia. In particolare oggi partono 100 uffici postali die provincia, 42 della provincia di Napoli, 124 di Bergamo e provincia e 4 della provincia di Firenze. In totale, ad oggi, con questa nuova modalità sono già state presentate 39mila richieste: 14 mila negli 388 uffici postali abilitati delle grandi città dove è disponibile ile circa 25 mila nei 2.052 uffici postali dei Comuni inclusi nel progetto Polis.