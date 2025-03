Quotidiano.net - Passaporto: 40mila richieste in Italia, Poste Italiane estende il servizio

Leggi su Quotidiano.net

A livello nazionale sono circaledi rilascio e rinnovo delnegli uffici dine. L'azienda indica che in totale sono circa 14 mila ledipresentate nei 388 uffici postali abilitati delle grandi città in cui è disponibile il. Si aggiungono le circa 25 milapresentate nei 2.052 uffici postali dei piccoli comuni inclusi nel progetto Polis.ne lo spiega annunciando che ildi richiesta e rinnovo delnegli uffici postali "da oggi è attivo anche in 12 uffici di Milano, 12 di Napoli, 3 di Bergamo e in 4 comuni della provincia di Firenze. Milano, Napoli e Bergamo si aggiungono quindi a Roma, Bologna, Verona, Cagliari, Aosta, Catanzaro, Perugia, Venezia, Matera, Modena, Monza e Brianza, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Sassari, Treviso e Vicenza dove ilè disponibile già da alcuni mesi.