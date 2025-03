Bergamonews.it - Passaporti, al via il rilascio del documento nelle poste bergamasche

Leggi su Bergamonews.it

Prende il via negli uffici postali della città di Bergamo e della provincia il nuovo servizio di richiesta e rinnovo. Grazie alla convenzione firmata traItaliane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, residenti e domiciliati possono prenotare un appuntamento in ufficio postale e presentare direttamente allo sportello la documentazione per il passaporto.In questa prima fase nel capoluogo le sedi postali abilitate al servizio sono 3: l’ufficio postale di via Locatelli 11, quello di via Manzù 11 e quello di via Tabajani 1. In parallelo, il servizio è disponibile anche in 121 uffici postali della provincia con meno di 15mila abitanti coinvolti nel progetto Polis.Effettuare la richiesta è semplice. Previa prenotazione online, basterà consegnare all’operatore dell’ufficio postale undi identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro.