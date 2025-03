Palermotoday.it - Part-time involontari, la Cisl Fp Sicilia incontra l'assessore Messina

Leggi su Palermotoday.it

La-Fp, con il segretario generale Daniele Passanisi, hato questo pomeriggio l'regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, Andrea, per affrontare la problematica spinosa relativa agli ex precari degli enti localini stabilizzati in.