Calcionews24.com - Parma, infortunio Sohm: ufficiale l’esito degli esami e i tempi di recupero

Leggi su Calcionews24.com

Le condizioni fisiche di Simon, centrocampista svizzero del, dopo l’rimediato in nazionale. I dettagli Attraverso un comunicatopubblicato sul proprio sito, ilha annunciatodi Simondopo l’rimediato in nazionale. Buone notizie per lo svizzero che ha rimediato solo di una contusione alla coscia e .