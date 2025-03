Lanazione.it - Parlata fiorentina: etimologia di “giue”. Pieraccioni e le lezioni tutte da ridere

Firenze, 18 marzo 2025 –di fiorentino firmate Leonardo. L’attore, che ha superato il milione di follower su Instagram, spiega in un video le differenze tra due espressioni colloquiali come “borda” e “”. Espressioni che, se si è cresciuti in una casa, non possiamo non aver usato. Ma non è facile capire il loro corretto utilizzo: per questo interviene. "Salve a tutti oggi parleremo della differenza sostanziale dei rafforzativi borda e, c'è anche una tonalità differente – spiega nel video– Borda è una serie di colpi negativi: per esempio alla zia Eufrasia hanno rubato la Renault 4, inveceè rafforzativo positivo, esempio la zia Eufrasia ha vinto al bingo e si è ricomprata la Twingo nuova. Ma la zia con la Twingo nuova ha tamponato la tramvia si ritorna al borda" Il video ha fatto tantissimi like e commenti tra cui non sono mancatesu altri rafforzativi fiorentini come “Ariborda”.