Oasport.it - Paris-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket 2025: orario, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

Torna l’appuntamento infrasettimanale con l’che è pronta a vivere la sua trentesima giornata. L’proverà ad ottenere la seconda vittoria consecutiva in trasferta, dopo l’importante successo a Belgrado contro la Stella Rossa con il punteggio di 80-82. Grazie a questo risultato, la squadra meneghina è rimasta in quota play-in a 4 giornate dal termine della regular season.L’avversario diball che si è dimostrata la sorpresa di questo torneo. La squadra francese, dopo un grandissimo avvio di stagione, ha subito i ritmi asfissianti della competizione europea edsi trova in ottava posizione con 16 vittorie e 13 sconfitte. Per rialzarsi dopo tre sconfitte consecutive i parigini dovranno battere, tra le mura amiche, un’affamatache farà di tutto pur di continuare la sua corsa alla postseason.