Romadailynews.it - Parco di Monte Mario, Alfonsi: avvio operazioni di bonifica ambientale fronte Gomenizza

Ottenuto il nullaosta della Procura, a partire da ieri, sono stati avviati i lavori diall’interno deldi, lungo il tratto che collega via Goiran a via. Dopo l’incendio del luglio 2024, l’area è rimasta per alcuni mesi sotto sequestro. Gli interventi saranno completati in un paio di settimane, in modo che l’intera area possa essere messa in sicurezza. La riqualificazione deldi, già avviata da tempo, prevede tre fronti principali d’azione: il primo nell’area diMellini, dove tra settembre e dicembre sono stati già sgomberati eti diversi insediamenti abusivi. Un secondoè quello corrispondente all’area in via Romeo Romei che, al momento, è posta ancora sotto sequestro, per consentire il proseguimento delle indagini sulle cause dell’incendio della scorsa estate.